Mats, la rivincita dopo tanti errori. Ranieri ci crede e vuole recuperarlo

"Ci sarà un lieto fine", aveva detto Hummels ieri in conferenza stampa. E aveva ragione. Perché in pieno recupero al 91' ha messo lo stinco sul cross tesissimo di Angelino segnando un preziosissimo 2-2. [...] Dopo le tantissime panchine, nelle tre presenze con la Roma non è mai riuscito a brillare. [...] Il fallo da rigore lo commette dopo un'entrata in maniera scomposta su Sarr e l'arbitro - dopo la revisione al Var - ha concesso il penalty. [...]

Non gira bene a Mats che non riesce a trovare neanche il gol su un bel cross di Dybala. [...] Poi nella ripresa finalmente fa vedere un intervento alla Hummels e, soprattutto, il gol. [...] Il tedesco ha bisogno di recuperare il ritmo partita, per questo sperava di poter giocare dal 1' almeno contro Dinamo Kiev e Union Saint-Gilloise. Un inserimento graduale gli avrebbe permesso di entrare prima in condizione. [...] In Germania nelle scorse settimane già si parlava di un possibile ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund in pole. Lui per il momento vuole solo pensare alla Roma e dice di non essersi pentito della scelta fatta a settembre. [...]

(Il Messaggero)