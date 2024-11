Mats fuori: la squadra sbalordita

Neanche stavolta, ancora una volta. Ieri, quando Juric ha comunicato la formazione in albergo, qualcuno tra i giocatori pensava di aver capito male: Cristante in difesa e Hummels fuori? Ma era vero. [...] Un campione pluridecorato, protagonista appena cinque mesi fa di una finale di Champions League, va in panchina in una fredda serata belga anche quando mancano N'Dicka e Hermoso. Perché? [...] Ormai è impossibile anche per Ghisolfi, il general manager più umile che si ricordi, fingere che il problema non esista. [...]

A Bruxelles forse si è consumato un addio. Juric ha accettato di parlare dell'ennesima bocciatura di Hummels prima della partita: "E' una scelta tecnica. Penso sempre di schierare la squadra che ha più possibilità di battere gli avversari, volta per volta. Penso che in questo caso sia stato giusto così". [...] A gennaio con ogni probabilità per Hummels le strade non porteranno più a Roma ma in Germania, dove diverse squadre di Bundesliga sono pronte a ospitarlo fino al termine della stagione.

(corsport)