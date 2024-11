Ma con i Friedkin la scintilla non è ancora scoccata

Secondo una lettura romantica, è solo questione di tempo. Totti senza la Roma è un controsenso ideologico che potrebbe essere smantellato velocemente. Quindi il ritorno sarebbe un evento inevitabile, prima o poi. Eppure i Friedkin hanno già richiamato in momenti diversi De Rossi e Ranieri, dimostrando di non avere preclusioni verso professionisti romani e romanisti [...] Se non hanno convocato Totti per offrirgli un ruolo è perché, a torto o ragione, non hanno trovato una posizione che potesse essere adatta. La proprietà conosce la volontà dell'interlocutore: incidere e decidere nell'area tecnica, non essere ambasciatore della società. [...] I Friedkin non intendo riportare a Trigoria una figura così ingombrante solo per rendergli omaggio. Ci avevano pensato tre anni fa, poi hanno preferito soprassedere.

(Corsport)