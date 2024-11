L'Osservatorio deve decidere sul settore ospiti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - In attesa di capire se l'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive consentirà ai romanisti di seguire la squadra al Maradona domenica prossima, Ranieri si prepara a ricevere un'accoglienza di tutto rispetto con il Tottenham. Sarà tutto esaurito il settore ospiti del New White Hart Lane, impianto che ospiterà la Roma il prossimo 21 novembre. Il primo vero abbraccio ci sarà il 2 dicembre, all'Olimpico contro l'Atalanta, dove al momento sono stati venduti oltre 47mila biglietti. L'ultima volta da allenatore giallorosso fu il 26 maggio 2019, partita che sancì anche l'addio al calcio giocato di De Rossi. [...] Nel 2024 infine si presentò sulla panchina del Cagliari. Quel giorno la Curva Sud lo omaggiò con uno striscione, che sembra quasi profetico: "Con la tua romanità ci hai fatto innamorà. Mr Ranieri uno di noi per l'eternità".