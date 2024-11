L'omaggio di Drugi al nuovo allenatore

A Testaccio, nel cuore pulsante del tifo romanista, è spuntata un'opera d'arte, un murales in omaggio a Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Nella rappresentazione data dall'artista, il tecnico giallorosso è vestito come se fosse un senatore romano e tiene in braccio una piccola lupa. A livello simbolico, un disegno molto potente dal momento che Ranieri è tornato per far riprendere la Roma da un momento difficile. A realizzare l'opera è stato l'artista Drugi. [...] Ma questo non è l'unico attestato di stima per il tecnico. In tutta la città sono comparsi diversi striscioni da Trigoria a Ostia.

(La Repubblica)