L’Olimpico torna a riempirsi per Sir Claudio

Il Maradona sarà a tinte azzurre, il bentornato dei romanisti a Claudio Ranieri dovrà attendere un’altra settimana. Prima però i tifosi giallorossi sono pronti a riempire il settore ospiti del New White Hart Lane, l’impianto del Tottenham contro cui giocherà la Roma giovedì prossimo. Sarà un antipasto alla giornata che attenderà Ranieri la domenica seguente. Perché l’Olimpico è pronto a riempirsi nuovamente come i vecchi tempi. (...) Ranieri ha chiesto in conferenza di non fischiare i giocatore durante la partita ma di sostenerli, la tifoseria probabilmente – ma anche in base alle prestazioni contro il Napoli e Tottenham – risponderà positivamente alla richiesta del nuovo tecnico. (...)

(corsport)