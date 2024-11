L’Olimpico si prepara: c’è tanta voglia di Roma

Il gol di Hummels ha riacceso l'entusiasmo intorno alla Roma. La squadra non ha vinto, ma i ragazzi di Claudio Ranieri hanno dato segnali incoraggianti di ripresa, soprattutto dal punto di vista mentale. [...] Dopo lo sciopero del tifo, dopo la Curva Sud abbandonata all'intervallo e una quantità infinita di insulti e fischi, il vento sembra essere definitivamente cambiato. La gente ha voglia di Roma e adesso è orientata a sostenerla nonostante la classifica negativa. [...] Al di là delle vendite sui tagliandi e il vicino sold out, i tifosi giallorossi sono pronti a sostenere la squadra, attesa dal difficilissimo esame con l'Atalanta di Gasperini, in corsa per lo Scudetto e la Champions League. Teoricamente siamo di fronte a un altro impegno proibitivo, non tanto lontano dagli ultimi due per coefficiente di difficoltà. L'Olimpico però può fare la differenza. Lo sa Ranieri, lo sanno i giocatori e lo sa anche il pubblico. [...] L'Atalanta è una corazzata, forte e in palla, ma la Roma sta tornando a far battere il cuore ai propri tifosi, da sempre l'arma in più.

(Corsport)