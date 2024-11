L'occasione dì Hummels: esperienza e qualità nel momento più difficile

La distanza tra Bruxelles e la Germania supera di poco i cento chilometri in linea d'aria e in auto basta meno di un'ora e mezza per oltrepassare la frontiera. Ma non è soltanto l'aria di casa a far provare sensazioni nuove e antiche a Mats Hummels. Il difensore della Roma dovrebbe tornare titolare per la prima volta stasera. Aveva chiuso il primo giugno con la finale di Champions, con il suo Borussia Dortmund battuto dal Real Madrid. Sembrava una chiusura di carriera degna di un monarca. (...) A un mese dai 36 anni e nonostante i selfie con i tifosi a Trastevere, il difensore non sente di vivere una vacanza romana, anche se finora ha giocato soltanto uno spezzone con la Fiorentina, debuttando con un autogol. Però ha preso questa avventura con un certo disincanto, senza comunque evitare il sarcasmo: «Roma finora. Le foto in campo arriveranno presto. Credo...», postò un mese fa illustrando ai suoi oltre 5 milioni di follower alcuni scorci della città. Di veleni e liti nello spogliatoio se ne intende. Anche nella stagione scorsa, era indicato fra i golpisti nello spogliatoio a Dortmund, contro Edin Terzic. I dirigenti hanno risolto non confermando nessuno dei due. Ora. Hummels osserva ciò che accade nella polveriera giallorossa. Dall'alto delle sue 115 partite nelle coppe, stasera può cercare di tenere basso il grado d'angoscia se i compagni vanno in affanno. E magari aiutare anche davanti. (...)

(gasport)