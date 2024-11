Lo staff di Juric si presenta a Trigoria. E per Montella spunta la clausola

Domani mattina la Roma si ritroverà a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della sfida al Napoli il prossimo 24 novembre. [...] Giovedì si potrebbe assistere ad un cortocircuito unico nel suo genere. E manifesto della confusione che regna nel club giallorosso. Da una parte il nuovo allenatore pronto ad iniziare l'avventura romanista, dall'altra tutto lo staff di Juric a dirigere l'allenamento. [...] Ad oggi i quattro assistenti di Juric non hanno ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte della Roma. Formalmente restano al loro posto, nonostante siano tutti uomini di fiducia di un allenatore appena esonerato. [...] I loro contratti sono ancora in essere e dal club nessuno si è fatto sentire.

L'unico a ricevere una telefonata è Gianluca Falsini, allenatore della Primavera, pronto a scendere in campo per tenere allenati i pochi giocatori non convocati in nazionale. [...] Intanto prosegue l'attesa dei tifosi della Roma che al terzo giorno senza allenatore e il 53esimo senza Ceo aspettano la fumata bianca. Sul tavolo restano i nomi di Mancini e Montella, che sta valutando se lasciare il ruolo di ct della Turchia. Dalla federazione smentiscono, ma per liberare l'ex attaccante basterà pagare la clausola rescissoria da 1.5 milioni. [...]

(la Repubblica)