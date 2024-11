In attesa del nome del nuovo allenatore, a Trigoria c'è ancora lo staff di Ivan Juric. Come scrive il Romanista, infatti, i componenti dello staff del tecnico croato, parliamo del vice Paro e dei collaboratori Barbero e Ostojic, sono ancora sotto contratto con il club giallorosso, in attesa che la loro uscita venga definita dopo un colloquio che avverrà nei prossimi giorni.

(Il Romanista)