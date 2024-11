L'indecisa Roma è su 10 allenatori. Mancini e Garcia restano in pole

Il tempo scorre e la Roma non ha ancora annunciato chi sarà il suo terzo allenatore della stagione. (...) Eppure i telefoni sono squillati tutto il giorno, anche la notte, ma come tutto ciò che riguarda i Friedkin vige il massimo riserbo. Per questo al momento ì nomi più accreditati di Roberto Mancini [prima scelta) e Rudi Garcia (alternativa) possono essere considerate solo delle ipotesi. La proprietà ha infatti sondato almeno dieci allenatori. (...) Frank Lampard è uno dei nomi sondati, ma per il momento accantonato, cosi come Graham Potter, Edin Terzic e Paulo Sausa. Da scartare la pista De Rossi. (...) Per questo la lista, salvo colpi di scena, sembra ridursi a Mancini e Garcia. Due profili estremamente diversi, ma l’ex ct della nazionale italiana e saudita è in pole tra i due. Diversi, però, sono i nodi per ingaggiarlo: dallo stipendio (che si sommerebbe a quelli di De Rossi e Juric) alle garanzie chieste, non solo sul mercato, ma anche a livello societario, dov’è bene ricordare la Roma è ancora priva di un reo dopo le dimissioni della Souloukou. Garcia, invece, sarebbe un ritorno, eppure la scelta di ripiegare sul francese non convince fino in fondo. (...)

(tuttosport)