Le Under godono a metà: vince l'U15, pari per l'U17

IL ROMANISTA (L. PAIELLI) - Non solo la Femminile, è derby anche per il Settore Giovanile giallorosso. In campo l'Under 15 e l'Under 17. Alla fine dei giochi la Roma ne esce quasi interamente soddisfatta.

L'Under 15 giallorossa trionfa e continua a vincere in campionato: i ragazzi di Trombetti non falliscono l'appuntamento con una grande prova di maturità. La squadra soffre, incassa, ma non subisce, riuscendo a colpire gli avversari. La Roma vince 2-0 grazie ai gol di Mastropietro e Vasta, dando continuità al successo arrivato contro il Frosinone. Tre punti fondamentali in ottica primo posto. Vittoria che permette alla Roma di portarsi a +9 dalla Lazio. [...]

Sarebbe potuta essere una giornata perfetta per la Roma ma l'Under 17 giallorossa si ferma nel derby andato in scena a Trigoria. La squadra di Toti non va oltre l'1-1. Non è, però, un punto da buttare. [...] Un pareggio che rende felice la capolista Empoli. La Roma resta in corsa ma ci son da recuperare 5 punti.