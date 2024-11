Le tante spine di Ranieri: deve rialzare la Roma ma la classifica fa paura

Il problema della Roma sta tutto nei tre allenatori in 13 giornate. Perché in panchina oggi potrebbe esserci chiunque, ma cambierebbe poco. [...] Neanche mister Ranieri sta riuscendo a farlo, ma per cambiare in corsa una squadra come quella giallorossa, ci vuole tempo, sebbene il tecnico di Testaccio non lo abbia. Giovedì c'è il Tottenham, lunedì l'Atalanta e l'unica soluzione possibile sembra mollare e arrendersi. Ma non per Ranieri che ha già tentato di lanciare dei segnali al gruppo: si riparte da zero, quindi gioca chi dimostra di essersi guadagnato la chance; fiducia a tutti ma allo stesso tempo a nessuno. Ciò che però preoccupa è la qualità che serve per ribaltare l'azione e andare a segnare. Se si vuole ripartire dal 4-4-1-1 di Napoli, servono esterni, un problema a cui il rientro di Alexis Saelemaekers dovrebbe mettere una pezza, e serve Paulo Dybala. Il problema della Joya è ovviamente l'autonomia e la disponibilità. Due settimane dopo Roma-Bologna, l'argentino non se la sente di giocare e nessuno sa realmente come stia. Ranieri ha però capito che servono scelte forti e intanto ha azzerato le gerarchie e in campo ci va chi sta bene. [...]

(Il Messaggero)