Le Feé e Soulé, riserve a peso d'oro: cinquanta milioni per fare panchina

Parliamo di Enzo Le Feé: centrocampista di 24 anni e pagato 23 milioni di euro: con De Rossi ha giocato due spezzoni di partita prima di infortunarsi. Ivan Juric da quando lo ha ritrovato disponibile lo ha utilizzato tre volte, mentre, con Ranieri non è stato utilizzato neanche un minuto nella trasferta di Napoli. Parliamo, invece, di Matias Soulé: attaccante pagato circa 30 milioni. Con De Rossi è sceso in campo tre volte su quattro, con Juric sei volte su otto mentre Ranieri contro la squadra di Antonio Conte lo ha lasciato in panchina tutto il tempo, preferendogli Dahl e Baldanzi. Fino ad ora il bottino dell'ex Juventus recita un gol e 0 assist.

Per riassumere, contro il Napoli due dei prezzi pregiati del calciomercato della Roma non hanno disputato neanche un minuto e questo dimostra come alcune scelte non siano state prese con l'idea che fossero funzionali per la squadra. Le Feé è stata un'idea di Ghisolfi che lo vede più come mediano che come mezz'ala. Il discorso su Soulé è invece diverso, poiché l'argentino era stato preso in funzione di un addio di Paulo Dybala e l'ex Frosinone si è trovato costretto ad essere adattato in altre zone di campo. [...] Difficile pensare che Ranieri possa concedere continuità a Soulé, soprattutto dopo il discorso fatto nella conferenza stampa di presentazione su Dybala. Starà quindi al ragazzo dimostrare di valere. Dei nuovo arrivati, solo Koné e Dovbyk si sono presi la titolarità. Il compito di Ranieri, non sarà solo quello di risollevare la Roma, bensì, anche quello di valorizzare un mercato mai decollato. [...]

(Il Messaggero)