Le cinque gatte da pelare del sor Ranieri

La Roma è una bella gatta da pelare. Claudio Ranieri ne è perfettamente consapevole, ma al cuor non si comanda. Solo un club poteva fargli rinunciare alla pensione: il suo club, quello che tifa da sempre e che non sopporta vederlo così. [...] La Roma americana ha un'anima fredda e che non si sposa con il calore della piazza, ma che almeno ha avuto l'intelligenza di capire che in questo momento serviva una figura come Ranieri. [...]

Tra tutti i problemi che Ranieri dovrà risolvere, ce ne sono almeno cinque che vanno affrontati con urgenza. Il caso Hummels. La Roma aveva preso un campione, De Rossi non aveva avuto il tempo di inserirlo in squadra, Juric non ha avuto voglia e lo ha lasciato in panchina. [...] Trovare un ruolo a Soulé. Nel caos giallorosso si è smarrito ma la Roma su di lui ha investito tanto e non può arrendersi. Ranieri deve recuperarlo anche perché lo stima. [...] La gestione di Dybala. L'argentino tecnicamente non si discute. La Roma non può prescindere da lui, al di là delle valutazioni economiche della proprietà. Se sta bene, deve giocare. Ranieri lo sa e sicuramente proverà a metterlo nelle migliori condizioni. [...] Cristante e Pellegrini. Una delle questioni più difficili che Ranieri ha ereditato. Sono i giocatori più odiati dalla tifoseria che non vorrebbero vederli in campo. Entrambi devono dare una risposta sul campo. [...] Il sistema di gioco. Il 3-4-2-1 di Juric è stato disastroso, serve ritrovare equilibrio e non è da escludere un classico 4-4-2 che consentirebbe di schierare insieme Dovbyk, Dybala e Soulé.

(Libero)