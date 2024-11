Lazio su, Roma giù: il calcio della Capitale ha fatto testacoda

La città sottosopra. Uno scarto così grande dopo 13 giornate tra Roma e Lazio non si era mai visto. E 15 punti di distacco sono un'enormità. Procedono in direzioni opposte le due romane e nessuno avrebbe mai pensato ad una stagione così. [...] La notte è rappresentata dalla Roma, dodicesima e piena di record negativi battuti in continuazione e che non aveva così pochi punti da 20 anni. [...] I due club sono agli antipodi e lo sono stati anche per tutta la durata di quest'estate che ha visto la Lazio dire addio a Igor Tudor e puntare su Marco Baroni tra le critiche dei tifosi. A Formello si sono resi conto che i senatori erano diventati un peso e si è dato spazio a nuove idee. [...] In modo parallelo, alla Roma tutto è stato condotto in modo confuso a partire dal gran contratto offerto a Daniele De Rossi, errore gravissimo dei Friedkin che non mettono piede in città da mesi. Così i giallorossi sprofondano sotto alla grande marea di errori commessi. [...] La Roma ha bisogno disperatamente di un cambio di rotta anche perché stagioni come queste rappresentano un monito e cambiano tutto, come nel 1978-1979. Il club passò da Anzalone a Viola che chiamò Nils Liedholm in panchina e arrivarono Bruno Conti, Carlo Ancelotti e Franco Tancredi. L'anno successivo iniziò il ciclo della grande Roma. [...]

(Il Messaggero)