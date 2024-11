Lavori in corso: la Roma cerca qualità in attacco e in difesa serve più sicurezza

[...] Claudio Ranieri subito dopo la sconfitta contro il Napoli, ha voluto pensare in maniera positiva. E, nonostante la Roma abbia lasciato il pallino del gioco in mano agli azzurri, almeno quella scesa in campo al Maradona è parsa una squadra. Per incidere con una rosa così sfiduciata ci vuole tempo e c'è da lavorare. [...]

Dopo Napoli mister Ranieri ha detto che dal reparto offensivo si sarebbe aspettato un qualcosa di più, infatti nel primo tempo la Roma ha calciato solo due volte e le chance vere i giallorossi le hanno avute solo verso la fine della partita. Il problema principale è che la Roma manca di qualità negli ultimi 20 metri di campo e l'assenza di Paulo Dybala sta pesando come un macigno. E anche le prestazioni di Lorenzo Pellegrini lasciano a desiderare. [...]

Con il Napoli, poi, Ranieri ha utilizzato tre moduli. Partito con il 4-4-1-1, per poi virare sul 3-5-2 a inizio ripresa e chiudere con il 4-4-2 degli ultimi minuti. È normale che in questa fase il tecnico giallorosso stia ancora sperimentando, deve ancora capire il materiale che ha a disposizione e con che modulo giocare davvero. [...]

(gasport)