L'Argentina non lo chiama. E Dybala cerca il riscatto

Dalla magia col Torino alle due panchine di fila con Verona e Union Saint-Gilloise. È una stagione senza pace per Paulo Dybala che non ha ancora trovato la condizione fisica animale. Sperava di poter giocare dal l' almeno una delle due ultime gare ma cosi non è stato. E senza di lui la Roma non ha brillato. (...) Per la seconda volta di fila non e tra i convocati dell'Argentina. Ad ottobre era stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare, mentre in questo caso la scelta è di natura tecnica. Non è ancora al 100% e Scaloni ha bisogno di certezze (c'è solo Paredes tra i giallorossi). (...) In Belgio Juric ha preferito non schierarlo per preservarlo in vista della partita di domani all'Olimpico. Paulo ha voglia di trascinare la Roma lontana dalle zone basse della classifica. Poi durante la sosta resterà a Trigoria per lavorare e farsi trovare pronto per il Napoli.

(Il Messaggero)