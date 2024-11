La sicurezza stradale dei giovani, ecco «Tieni in gioco la vita»

Quello che è stato fatto finora non basta. Lo dicono le cifre a Roma, nel Lazio e in Italia. Sono appena state rese note le stime Istat-Aci sull'incidentalità stradale nel primo semestre 2024 e il trend è tragico: più 4% di morti rispetto allo stesso periodo 2023 e appena meno 6,8% rispetto all'anno «benchmark» 2019, quando la cifra doveva raggiungere il meno 20%. Fermare la strage non sembra essere una priorità e le morti sulla strada - come quelle sul lavoro - continuano a essere morti di serie B. Così acquistano sempre più importanza le iniziative della «società civile» per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani come quella della AS Roma con Automobil Club Roma e Toyota, sponsor della squadra giallorossa. La campagna si chiama «Tieni in gioco la vita», è arrivata alla seconda edizione e ha coinvolto oltre cento studenti dell'ultimo anno di tre istituti scolastici romani - Itiss Giorgi-Woolf, Itis Galileo Galilei e Itc Vincenzo Arangio Ruiz - e le squadre Primavera maschile e femminile della Roma, accompagnate dall'Head of Women's Football Betty Bavagnoli e dal Team Manager della squadra maschile Manuel Marzocca. Studenti e calciatori/cal-ciatrici hanno partecipato a lezioni teoriche e pratiche. (...) C'era anche il nostro giornalista Luca Valdiserri, papà di Francesco, vittima di violenza stradale il 20 ottobre 2022 sulla Cristoforo Colombo. Alle tre scuole è stato consegnato un assegno, derivante dal fondo costituito dal club e intitolato a Francesco per supportare anche nel prossimo anno scolastico lo svolgimento dei corsi sulla sicurezza stradale. (...)

