La Roma vuole cominciare la rimonta contro il Cesena

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - Nelle difficoltà nascono le opportunità, oggi la Roma cerca riscatto in casa con il Cesena alle 15 per il decimo turno di Primavera 1. I lupacchiotti non giocheranno al Tre Fontane (in ristrutturazione), bensì al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria. Al riguardo, un emozionato Gianluca Falsini ha voluto caricare i suoi alla vigilia del match ai microfoni del club. Il momento è molto delicato a causa della striscia negativa di due pareggi e tre sconfitte che dura da settembre, ma Falsini tranquillizza l'ambiente: "La rotta si può invertire con il lavoro e cercando sempre di migliorare. Dobbiamo ripartire dalle cose che siamo riusciti a fare bene in questo periodo e lavorare sul resto. Inoltre, rientreranno alcuni dei ragazzi che avevamo fuori e ci potranno aiutare".

I capitolini sono al decimo posto e i bianconeri addirittura in zona play-out, ma distano solo sei punti e il tecnico giallorosso ha concluso: "Ho sempre detto che questo campionato è molto livellato, è un campionato veramente bello e anche difficile. Il Cesena è andato a Milano col Milan e ha pareggiato. Ha perso a Sassuolo giocando meglio degli avversari. E' una squadra ben costruita ed esperta, ha un gioco ben riconoscibile e noi dovremo essere bravi a metterli in difficoltà rimanendo sempre noi stessi. Posso capire che a molti interessi di più il risultato della prestazione, ma a me interessa molto il modo in cui si arriva a determinare il risultato". Diretta Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Domani i biancocelesti in trasferta a Cagliari.