La Roma U17 gioca il Derby. Ieri sconfitta per l'U16

Giornate di derby per il settore giovanile romanista. Ieri pomeriggio è andata in scena la stracittadina tra le Under 16 della Roma e della Lazio con una sconfitta a sorpresa dei baby giallorossi. La squadra biancoceleste ha vinto per 2 reti a 0 nonostante il pronostico pendesse in favore della Roma, che aveva comunque dalla sua numerose assenze importanti che alla fine hanno giocato un ruolo cruciale nell'andare a definire il risultato. Si spera in una sorte diversa invece per quanto ri-guarda la partita di oggi pomeriggio. Roma e Lazio Under 17 si affronteranno alle 15 in un derby d'alta classifica che vede i giallorossi al secondo posto con 18 punti. (...)

(corsport)