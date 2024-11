La Roma resta al buio. Un altro flop, Mancini illude: il pari dell'Union inguaia Juric

Prima della partita ha cantato Johnson Righeira, nome d'arte anglo-latino, ma pur sempre il torinese Stefano Righi. [...] E lo stadio Re Baldovino, ex Heysel, è diventato una spiaggia anche per Ivan Juric. L'ultima? Può darsi la penultima, pur se da una società fantasma ci si può aspettare di tutto. [...] Il pareggio non era ciò che si attendeva, visti i limiti degli avversari, soprattutto quando la Roma è andata in vantaggio. Ma quando si è fatta riprendere, ha rischiato anche di perdere, nel recupero. [...] Cinque punti in quattro giornate non sono rassicuranti, anche se il mischione a 36 squadre non permette calcoli definitivi a metà del cammino. [...] Era inevitabile che la Roma portasse anche in Europa i problemi del campionato, però si attendeva una reazione di fronte a rivali più morbidi e decimati dalle assenze. Non c'è stata. [...]

Il match si accende un poco nella seconda metà, quando arrivano le due reti, entrambi di testa. [...] Ma a lungo c'è poca Roma, addirittura sorpresa dall'avvio dei belgi, che hanno tre opportunità perché i romanisti non riescono a stringere davanti all'area. [...] La Roma deve anche decidere se conta di più questa partita o quella di domenica con il Bologna e le scelte di Juric indicano come prevalga il campionato. [...] Ma a proposito di panchina, fa rumore quella di Mats Hummels che era indicato fra i titolari. [...] La Roma alla fine prova ad andare sotto la curva ma viene respinta fra gli insulti.

(gasport)