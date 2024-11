La Roma ha deciso: Ranieri è già a Londra

Colpo di scena! Claudio Ranieri da ieri sera è a Londra per incontrare i Friedkin e diventare il successore di Juric sulla panchina della Roma. [...] La svolta per il nuovo tecnico è molto vicina, dopo che sono passati già tre giorni dall'esonero del croato e che sotto contratto sono rimasti solo alcuni membri dello staff dell'ex granata. [...] Ecco allora che a Londra, dove sono in questo momento i Friedkin, è arrivato Ranieri. [...] A un certo punto erano in risalita le quotazioni di Vincenzo Montella. Diversi, però, erano i nodi intorno all'Aeroplanino, oggi ct della nazionale turca. [...] Dalla federazione turca, per complicare il quadro, sono arrivate secche smentite sulla possibilità che Montella possa lasciare. [...]

Nel frattempo la ripresa degli allenamenti è fissata per domani: probabile, a questo punto, che Ranieri possa già dirigere la sua prima seduta. [...] Questo dopo giorni di trattative febbrili. Con i nomi di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri che scaldavano la piazza, nonostante con il secondo non ci siano stati contatti, mentre con il primo la trattativa era del tutto in salita. E la scelta di Ranieri non è casuale, nell'ottica di reperire un profilo gradito a una piazza in questa fase bollente. [...] Non è nemmeno passato inosservato, inoltre, come nessuno dei calciatori giallorossi abbia scritto un pensiero sui propri social per salutare Juric dopo l'esonero. Segno di una scelta che alla squadra non era piaciuta: anche per questo i Friedkin hanno deciso di non sbagliare la prossima. [...]

(Tuttosport)