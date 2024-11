La Roma affonda ma c’è l’Europa per ritrovare l’identità e Dybala

Il loro jet privato è parcheggiato da ieri all’aeroporto di Luton. Dan e Ryan Friedkin, i proprietari della Roma, potrebbero accogliere oggi la squadra a Londra e magari dedicare qualche parola d’incoraggiamento a qualcuno degli elementi in rosa più in crisi d’identità, a partire dal capitano Lorenzo Pellegrini, appena 13 palloni toccati domenica scorsa al Maradona contro il Napoli e sostituito all’intervallo. Il momento è critico. [...] L’esame Tottenham è in calendario nel momento peggiore, è vero: per i giallorossi non è comunque l’ultima spiaggia, è una gara importante ma non decisiva per l’accesso alla seconda fase, anche se un segnale di riscossa adesso sarebbe fondamentale. [...Ranieri punterà ancora sui senatori, in particolare Cristante (oltre a Mancini che ha mantenuto rispetto agli altri della vecchia guardia una media di rendimento più alta e costante), che rischiano di esaurire il loro ciclo nella Capitale a giugno se non lasceranno sul campo palpabili tracce di un cambio di passo prolungato nel tempo. E l’allenatore dovrebbe quindi rilanciare anche Hummels dal 1’ e Hermoso in coincidenza con la scelta di una difesa a 3, dando una chance pure a Paredes o Le Fée in mezzo e sulle fasce a Zalewski e Soulé.

(Gasport)