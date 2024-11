La rincorsa di Pellegrini. È ballottaggio con Pisilli

La Roma va a caccia della seconda vittoria di fila. Spera di tornare dal 1’ Pellegrini che dopo esser rimasto fuori giovedì per scelta tecnica, non è ancora sicuro del posto da titolare. Il ballottaggio con Pisilli, per affiancare Dybala sulla trequarti, è aperto. Il numero 7 è leggermente in vantaggio e ieri è stato provato da Juric. Il periodo è complicato e de ve ancora trovare il primo gol stagionale. Pellegrini ora non è più sereno e i numeri di questa prima parte sono sconfortanti. Nessun gol in 10 parate di campionato come nel 2020. In quel caso la rete della 'liberazione' è arrivata proprio all'undicesima col Bologna. E la speranza è che possa ripetersi oggi. Il gol gli manca da maggio mentre su azione addirittura da marzo nel match dell'Olimpico contro il Sassuolo. […] Seconda panchina di fila per Bryan Cristante. Dietro non si tocca la difesa a tre. Davanti al solito Svilar il terzetto che è sceso in campo giovedì composto da Mancini, Ndicka e Angeliño. Gianluca e Juric hanno messo alle spalle la lite di Firenze e l'abbraccio di giovedì è stato un bel segnale di pace. Out Hermoso per un problema muscolare: lo spagnolo punta il recupero per il match col Bologna. Salta anche la fida europea con l'Union Saint-Gilloise.

(Il Messaggero)