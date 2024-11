La public company giallorossa

[...] I giallorossi non trovano pace. I Friedkin stanno raggiungendo i record negativi registrati dalla gestione Pallotta e stanno diventato anche dei mangia-allenatori. [...] La Roma ha iniziato a ragionare su una vera e propria operazione di fund raising giallorosso. L'iniziativa, punta a coinvolgere la romanità diffusa, i medi imprenditori le migliaia di professionisti che sarebbero pronti a sborsare i 10 mila euro della quota base. Sono previste una presidenza a rotazione non derogabile e regole elettive non alterabili. Il modello è quello di altri grandi club come Barcellona e Bayern Monaco. Basterà a far sloggiare i Friedkin? Loro vorrebbero 1,2 miliardi di euro: società più lo stadio.

(Espresso)