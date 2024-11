La prima Roma bella. Ranieri: "Grande gara, ora continuare così"

La migliore Roma della stagione, quella che ha pareggiato 2-2 a Londra col Tottenham. Se Ranieri cercava delle risposte, ieri sera ne ha ricevuta più di una e per questo non può che essere soddisfatto: "I ragazzi hanno fatto una gran partita - le sue parole - abbiamo risposto colpo su colpo e abbiamo dato un messaggio agli avversari e ai nostri tifosi. Il risultato è importante ma mi interessava di più la prestazione". [...] Hummels è stato protagonista in negativo e in positivo: "Il rigore è un episodio da Var, lui ha un'esperienza incredibile, è stato un punto di riferimento fantastico, ha dato tranquillità alla squadra". [...]

La Roma non è fuori dalla crisi. "Dobbiamo lavorare duramente, solo così possiamo fare buone partite e risultati, la gara col Tottenham è importante perché ha fatto capire alla squadra che non ha dimenticato come si gioca a calcio". [...] Paredes è tornato titolare in cabina di regia. "Abbiamo disputato - la sua analisi - una grande partita, siamo una squadra viva con giocatori forti. Abbiamo vissuto due mesi molto difficili, speriamo di continuare a migliorare". [...] L'altra buona notizia della serata è stata il ritorno in campo di Saelemaekers. "Sono molto contento - le sue parole - Dopo due mesi duri, ho lavorato tanto per superare il dolore, ora sono tornato in campo e sono davvero felice". [...]

(corsera)