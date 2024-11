La prima regola di Ranieri: "Dybala gioca, lo decido io"

[...] In questa stagione, dopo Daniele De Rossi e Ivan Juric, il sor Claudio è il terzo a sedersi sulla panchina giallorossa. Ranieri difende i suoi calciatori contestati: «Non credo alle congiure dello spogliatoio contro gli allenatori, il problema è che a volte non si crea il rapporto giusto e anziché dare il 120%, come chiedo io, ti blocchi all'80%. Chiedo ai tifosi romanisti di non fischiare i calciatori durante la partita, al massimo alla fine, quando sarò io ad andare sotto la Curva. Il responsabile, da oggi, sono io». Difende i Friedkin: «Quando Dan mi ha parlato del suo amore per la Roma sono rimasto a bocca aperta. [...] Adesso lavoriamo insieme per riportare la Roma dove merita». Difende Hummels: «Perché non può giocare?». Difende Dybala: «Io non lo tolgo mai dal campo». [...] Difende il suo ruolo: «La prima cosa che ho chiesto ai Friedkin è stata: c'è un caso Dybala? Perché chi gioca lo decido solo io». Difende le radici: «Ho parlato e riparlerò con De Rossi, una bella persona. E parlerò con Totti, vediamo se ci potrà dare una mano». [...]

(corsera)