La lingua raffinata del pallone

C'è voluto un romano per far capire ai romanisti come si debba vivere il calcio, un uomo di 73 anni che ha spiegato ai ragazzi cosa sia il football. C'è voluto l'eleganza di Claudio Ranieri per mettere dentro una conferenza stampa, normalità e professionalità. [...] Il tecnico diceva alla stampa britannica: "Da giovane calciatore ero un englishman" e tutti i media inglesi ne apprezzavano l'ironia e l'astuzia. José Mourinho, che lo sostituì al Chelsea, lo derise sul suo modo di parlare inglese e lo definì un perdente con la mentalità di chi non ha bisogno di vincere. [...] Il destino vuole che ora è lui a sostituirlo sulla panchina della Roma. Ranieri è un signore che rispetta gli avversari il resto è degli arruffa popolo.

(Il Giornale)