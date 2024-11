La "bonifica" e i dirigenti silurati alla Roma

Negli uffici di Trigoria da mesi si intrecciano guerre sotterranee. E proprio il clima di scontro interno alla società potrebbe aver convinto - secondo le ricostruzioni investigative - la proprietà a bussare alla porta dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo, ras della Equalize, società coinvolta nell'inchiesta della Procura di Milano sui dossieraggi. Il club [...] avrebbe chiesto a Gallo, come rivela un'intercettazione, di "bonificare" Trigoria e sedi amministrative. Per cercare eventuali cimici.

Con quali risultati? Di certo a inizio del 2024, tra gennaio e febbraio, c'è stato un repulisti ai vertici della società. Gli allontanamenti sarebbero stati decisi in prima persona da Ryan e Dan Friedkin, che avevano molti sospetti sul fatto che alcuni dipendenti stessero manovrando di propria iniziativa per favorire la cessione del club. Ma l'Equalize ha avuto un ruolo? Il club giallorosso ha dichiarato che il rapporto con quella società non ha mai avuto alcuno sviluppo. Però i sospetti si rincorrono. [...]

(corsera)