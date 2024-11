La barca sprofonda ma il timoniere non se ne accorge

La Roma ha cominciato a scavare. Questo perché tutti pensavano di aver raggiunto il fondo con la sconfitta contro la Fiorentina, ma anche una volta sprofondati si può continuare a scavare. A Verona dopo il festival dell'errore la truppa con al comando Juric, ha cominciato a farlo. [...] Il risultato è il disastro a cui stiamo assistendo da mesi tra errori che si sommano a errori. E Juric, siede anche ancora sulla panchina della Roma. Il croato non è il principale colpevole ma sembra evidente che non è all'altezza di una Roma già complicata di suo. [...] Quello che preoccupa sono le dichiarazioni dei post partita di un allenatore che probabilmente non ha capito dove è arrivato. [...] E pensare che l'illuminata proprietà aveva sottolineato che era stato preso con l'obiettivo di vincere trofei e tornare in Champions. Il risultato è stato una Roma in zona retrocessione e un calendario da mani nei capelli. Bisogna salvare questa squadra e qualcuno glielo faccia presente ai Friedkin. La vera svolta sarebbe il cambio di proprietà che nonostante il miliardo di euro investito, ha visto festeggiare solo una Conference. [...]

(La Repubblica)