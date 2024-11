Koné modello Kanté: un nuovo leader per la Roma di Ranieri

Vincere nettamente la sfida con Barella non era facile, ma Manu Koné ci è riuscito. [...] Ai tifosi della Roma può anche non interessare delle sorti della Nazionale, ma di sicuro importa di quelle della loro squadra. E la prestazione di Koné - 72 palloni toccati, 94% di passaggi riusciti, 7,07 di rating dietro solo a Rabiot e Digne che hanno usufruito nella valutazione di gol e assist - li ha rassicurati. La nuova Roma di Claudio Ranieri è attesa dal trittico del terrore contro Napoli, Tottenham (Europa League) e Atalanta, ma l'arrivo in panchina dell'allenatore di San Saba ha ridato fiducia all'ambiente. [...]

Koné è uno dei titolari più probabili. Il suo modo di giocare in Italia-Francia ha ricordati a molti quel Kanté che è stato uno dei principali protagonisti della conquista della Premier League da parte del Leicester allenato proprio da Ranieri nella stagione 2015-2016. [...] In questa stagione, Koné ha giocato 10 partite (7 da titolare) e segnato un gol in campionato per un totale di 624 minuti. [...] E' un calciatore duttile, che nel Borussia M'Gladbach giocava da mezzala ma con la nazionale francese ha dimostrato di saper tenere anche una posizione più centrale. [...]

(corsera)