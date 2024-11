Koné, Le Fée e Pisilli le facce del futuro. Ma va ritrovata la rete

Non è una bella Roma, ma è una Roma che sta cambiando. [...] Juric è l'allenatore che Friedkin ha scelto e con lui pensa, e spera, di andare avanti. Spera perché come sempre, tutto è legato ai risultati, che per ora non sono totalmente soddisfacenti. [...] Qualche segnale lo lancia. Soprattutto nelle scelte, che vanno verso una direzione, quella di una ripartenza. Con il Torino ha "salvato" solo Mancini (e Angelino) dalla prestazione di Firenze, conservando sul suo braccio anche la fascia di capitano, che sarebbe spettata a Pellegrini e in seconda battuta a Cristante. [...]

Questo è un punto di svolta, considerando che Bryan e Lorenzo, insieme con Paredes, desaparecido per eccellenza sotto la gestione Juric, hanno composto l'ossatura della Roma del recente passato. [...] Tre imprescindibili che hanno lasciato il posto ai vari Koné (2001), Le Fée (2000), Pisilli (2004). In più ha dato un segnale anche sulla campagna acquisti che ha visto uno dei protagonisti principali Matias Soulé, diventato la riserva di Baldanzi (2003). [...] Il tecnico ha deciso di non guardare in faccia nessuno: gioca chi in questo momento sta meglio, senza contare le gerarchie. E senza guardare l'età. [...] Il problema che spicca maggiormente è l'assenza o quasi di pericolosità offensiva. La Roma non tira in porta, o lo fa pochissimo. [...] Mancano gli assist e i gol di Pellegrini e Soulé, una maggiore efficacia di Dybala. [...]

(Il Messaggero)