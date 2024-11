Koné alla Kanté. Strappi e pressing, per Ranieri un altro gioiellino: e la Roma ci spera

Uno è nato a Rueil-Malmaison, sobborgo ovest dell'hinterland di Parigi. L'altro a Colombes, un po' più a nord. [...] Ma N'Golo Kanté e Manu Koné non hanno in comune solo questo. [...] Adesso hanno in comune anche qualcosa di diverso e più esattamente Claudio Ranieri, l'uomo che ha lanciato nell'olimpo l'attuale centrocampista del club arabo e che da oggi è pronto a fare lo stesso con il giallorosso. Che sabato a Milano, appunto, ha incantato un po' tutti, anche se in un ruolo diverso dal solito: regista davanti alla difesa. [...]

Vedi mai che l'intuizione di Didier Deschamps non possa essere un suggerimento importante anche per Sir Claudio. Di certo c'è una cosa, in molti sognano che Koné possa essere per Ranieri proprio ciò che è stato Kanté al Leicester. [...] La speranza è che Ranieri plasmi allo stesso modo anche Koné, che nel centrocampo della Roma è l'unico che ha certi strappi, l'unico in grado di fare davvero la transizione, trasformando l'azione da difensiva in offensiva. [...] Oggi lo conoscerà di persona, lo vedrà per la prima volta, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. E inizierà a capire se Koné potrà essere davvero un nuovo Kanté. [...]

(gasport)