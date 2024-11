Juric via: Mancini in pole

Roberto Mancini allenatore e Giovanni Carnevali dg. Una scelta italiana da fare subito, perché la Roma è più vicina alla zona retrocessione che ai posti che manderebbero in Champions League. Ma dato che di scelte illogiche i Friedkin le hanno fatte, di notizie se ne sentono di ogni. Si parla addirittura di un ritorno di Rudi Garcia. [...] La squadra oggi non si allena e la sosta consentirà al nuovo tecnico di lavorare con i giocatori. Nel caso di Mancini, il problema è legato al contratto, che l'ex ct dell'Italia ha chiesto duraturo. Inoltre poi servirà un'altra rivoluzione sul mercato con l'acquisto di un terzino destro e un ricambio vero di Dovbyk. Senza queste garanzie non verranno mai allenatori di un certo calibro. [...] Trigoria si è trasformata nel regno della ghigliottina: via Mourinho, De Rossi, Pinto, Souloukou, Berardi, Scalera, Vergine, Wandell, Zubiria, Juric. Il croato andava esonerato dopo Firenze ma la decisione di attendere l'hanno voluta prendere i Friedkin. Intanto sono stati persi per strada altri punti, sia in Serie A che in Europa League. [...]

(corsera)