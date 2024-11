Juric: "Troppi errori e poi li paghiamo. Io alleno e basta"

Stavolta non riesce a parlare di ottima partita neanche lui. [...] Ivan Juric ammette la prova incolore dei giallorossi: "Il risultato è negativo, ma stavolta non possiamo essere troppo soddisfatti neanche della prestazione - dice alla fine l'allenatore della Roma -. E' stata una partita non brillantissima, ma non riusciamo ad essere sufficientemente tosti per vincere anche le partite in cui non siamo brillanti". [...] Il successo a Bruxelles avrebbe dato un po' di positività ad un ambiente depresso, negativo. "Ci sono stati momenti molto positivi dove ci sono mancati quei risultati che ci avrebbero dato slancio. Ci succede sempre qualcosina, la negatività la sentiamo. Ma è giusto anche così, i risultati non sono quelli desiderati". [...]

Hummels anche ieri è rimasto in panchina, nonostante l'assenza di Ndicka. "Cristante ha fatto una buona partita, per me è semplicemente una scelta tecnica. Egoisticamente devo cercare di mettere in campo la squadra migliore per vincere". [...] Quindi la società, il futuro del croato, il Bologna. Tutto in tre giorni, quelli che decideranno il suo destino in giallorosso: "Io sinceramente ho sempre pensato solo ad allenare, a preparare le partite, ad essere concentrato su questo - conclude il tecnico giallorosso -. Tutto il resto l'ho fatto sempre correre". [...]

(gasport)