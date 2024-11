Juric respira: "Riprendiamoci i nostri tifosi. Pellegrini fuori? Scelta tecnica"

[...] Dopo giorni di scontri anche pesanti nello spogliatoio, conseguenza del pesante ko di Firenze di domenica scorsa, la Roma fa pace con se stessa e con parte della tifoseria. La squadra è viva e vince la partita dell'orgoglio. [...] "Con prestazioni così possiamo riconquistare la fiducia dei tifosi, qualche volta i litigi ci vogliono, è vero: la batosta di Firenze è servita, ma questa vittoria non deve essere un lampo", dice a caldo il croato finalmente sorridente. [...] Un pieno di fiducia nel momento più difficile: "Sono contento della risposta della squadra - spiega Juric nel dopo gara -, dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta. Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra difficile da affrontare". [...]

"Noi dobbiamo far sorridere i nostri tifosi, io ho sentito solo applausi. Ora dobbiamo essere concentrati sul pallone e non su altre cose". [...] I litigi, dunque, a volte aiutano, come del resto i giocolieri della Roma, ovvero Dybala, Baldanzi e Pisilli. Che sulla trequarti si sono trovati a meraviglia palla a terra: "Dybala ha dimostrato di essere un leader, un esempio". [...] "La soluzione del "falso nove" è andata bene, Paulo ha dimostrato di essere un grande uomo. Mi è piaciuta molto anche la prova di Le Fée e Koné". [...] Contro il Verona sarà un'altra sfida con una sua ex squadra. Che può dare continuità alla Roma rinsaldando ulteriormente la posizione del tecnico. [...]

(gasport)