Juric oltre il suo destino: "Un buon pari". Mancini: "Periodo triste, ma diamo tutto"

[...] Il campo ha portato un altro risultato negativo. Juric è meno felice rispetto alle scorse gare: "Ci sono state cose positive. Il risultato non è buono, ma meglio un punto di zero. Non possiamo essere soddisfatti della prestazione". Ha poi aggiunto: "I ragazzi stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quanto vorremmo. Stiamo facendo degli errori, capita". [...] E lo spettro dell'esonero torna. Juric ha incassato la fiducia dei Friedkin nei giorni scorsi ma Dan e Ryan a Trigoria ancora non si sono visti: "Sono stato lasciato solo? In questo periodo ho pensato solo ad allenare, a preparare le partite. Ho lasciato correre tutto il resto". [...]

Ieri in Belgio non è bastato il primo gol stagionale di Gianluca Mancini. Dopo la lite di Firenze con Juric è sempre sceso in campo, ma i risultati faticano ad arrivare. [...] "Dobbiamo fare qualcosa in più perché quello che stiamo facendo non basta. Non molliamo e domenica cerchiamo di portare a casa i punti che in questo momento sono la cosa più importante". [...] Poi un tuffo nel passato: "Sono 6 anni che sono qua. Quando i nuovi mi chiedono di questo momento io gli racconto sempre le notte fantastiche in Europa, di quando l'Olimpico era una bolgia e vedevo gli occhi terrorizzati degli avversari". [...]

(Il Messaggero)