Juric: "Non siamo tosti. Hummels escluso? Solo una scelta tecnica"

La crisi della Roma continua. [...] La panchina di Juric è sempre più a rischio. "Non ci penso - le parole del tecnico - in questo periodo mi sono concentrato sulla squadra, lasciando correre tutto il resto. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni". La squadra continua a fornire prestazioni mediocri. "Non siamo soddisfatti del gioco, il risultato è negativo ma è meglio fare un punto. Errori individuali? Non so da cosa dipenda, capita, può essere anche uno stato mentale". [...]

La faccia rassegnata di Gianluca Mancini è l'emblema di una squadra che sembra aver perso la fiducia. "Non abbiamo smarrito la voglia di giocare - le sue parole - siamo professionisti e cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci chiede il mister". [...] Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nella Capitale Dan e Ryan Friedkin: l'ultima volta ci fu il licenziamento di De Rossi: "Io sono qui per fare il calciatore, lo faccio al massimo e mi impegno - continua il difensore - Il presidente fa le sue scelte, noi siamo concentrati sul campo ma le decisioni societarie non spettano a noi". [...]

(corsera)