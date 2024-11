Juric: il divorzio è solo rimandato

Ci mancava solo King Kong. Meglio prenderla a ridere come ha fatto un tifoso che ieri pomeriggio si è presentato a Trigoria vestendosi appunto da gorilla. Ormai non c'è neanche più la forza di voler alzare la voce. [...] Sul versante allenatore tutto tace ancora e quindi almeno per Juric il motto è "no news, is good news". Si va avanti aspettando la gara di giovedì in Europa League ma non tralasciando mai la classifica di Serie A. [...] Ieri Ghisolfi si è fatto portavoce con la squadra della linea del club: almeno fino alla pausa l'allenatore rimarrà Juric. [...]

Situazione che inizia ad assomigliare alla stagione 2015/2016 vissuta da Rudi Garcia. In quel caso l'attesa dipendeva, però, dagli impegni di Luciano Spalletti. In questo caso di motivazioni non si trovano. Tra un algoritmo e l'altro, sono stati individuati i profili di Paulo Sousa e Frank Lampard. Il portoghese appare difficile dal momento che dovrebbe essere liberato pagando una clausola all'Al Ahli, il che rende l'inglese il favorito sebbene non sia ancora stato contattato. [..] Ciò che sembra chiaro è che i Friedkin abbiano scelto di non decidere. E poco importa se ora stanno pagando due allenatori o se per l'attesa della sosta. E potrebbe comunque essere troppo tardi visto il calendario terribile di metà novembre: Napoli, Tottenham ed Atalanta.

(Il Messaggero)