Juric cambia il centrocampo: "Koné-Le Fée, due vincente"

Quarantatré milioni di buoni motivi per proseguire su questa strada. Tanto ha speso la Roma questa estate per cercare di rivoluzionare il centrocampo. Con Juric che vuole dare fiducia all'investimento fatto. Koné-Le Fée si candida ad essere la nuova coppia di centrocampisti della Roma. [...] Il duo francese piace, e tanto, al croato: "Sono una bella coppia. Manu ha forza, Enzo è intelligente e dà equilibrio. Mi son piaciuti, hanno fatto una partita intensa e hanno mosso bene la palla". [...]

La strada sembra tracciata. Juric a fine gara ha esaltato la prova dell'ex Rennes: "Ha fatto la partita che mi aspetto da lui, con intelligenza sia in fase di attacco sia in fase difensiva. Sa giocare e sa difendere, ha tempi di gioco in tutte e due le fasi". [...] Domani pomeriggio al Bentegodi, l'allenatore giallorosso riproporrà ancora una volta la coppia francese a centrocampo. Contro il Torino le statistiche sono state incoraggianti. [...] Ma si è avuta una percezione visiva del ritmo più alto del solito nel giro palla e una maggiore confidenza con i compagni. [...] Una svolta che potrebbe far retrocedere nelle gerarchie Cristante, che giovedì sera è stato escluso dai titolari dopo una vita. L'ultima volta c'era Mourinho in panchina. [...]

