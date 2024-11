Italia U20, il ct Corradi: "Le seconde squadre dovrebbero essere obbligatorie per i primi 6/7 club di Serie A"

CORSERA - Bernardo Corradi, commissario tecnico dell'Italia Under 20, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla creazione delle seconde squadre da parte dei top club. Ecco le sue parole.

Le seconde squadre fanno fatica: come è la situazione?

"Dovrebbero essere obbligatorie per le prime 6-7 squadre di Serie A. Vedo un abisso tra chi è ancora in Primavera e chi va in prima squadra. A partire dalla qualità degli allenamenti. Meglio fare esperienza in C e in D".