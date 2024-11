Inferno Roma e paradiso Lazio

IL TEMPO (L. PES) - Una lenta e tormentata discesa agli inferi. La stagione 2024-35 della Roma si sta trasformando gara dopo gara in un vero e proprio incubo nel quale sembra che nessuno possa evitare ai giallorossi di sprofondare. Novembre, che si chiuderà con la trasferta in Inghilterra sul campo del Tottenham per l'Europa League, è stato un mese nero sotto tutti i punti di vista. Tre sconfitte di fila in campionato e il vergognoso pari contro l'Union Saint-Gilloise. Era da luglio 2020 che la Roma non andava incontro a tre sconfitte di fila. [...] Solo quattro vittorie nelle 17 gare stagionali e un dodicesimo posto con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un anno fa la Roma chiuse il girone di andata con 29 punti che ieri sembravano una miseria ma oggi sarebbero miracolosi. E Ranieri? A Napoli qualcosa di buono si è visto, ma i suoi calciatori devono aiutarlo. [...] Dybala e Pellegrini stanno deludendo più di tutti in questa stagione ma continuano ad essere circondati da alibi. L'argentino è sempre fermo e quando gioca sembra camminare. Il capitano è apprezzato da tutti gli allenatori e alla Roma ci tiene, ma da inizio stagione non ha ancora segnato. [...] Ranieri ha bisogno di loro per cercare di invertire il trend. [...] Sembra che a questo gruppo serva una scintilla che riaccenda l'entusiasmo. [...]