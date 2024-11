In Bundesliga rivogliono Mats già a gennaio

A Roma non lo fanno giocare? Riportatelo in Germania. Questo l'appello dei tifosi su Mats Hummels che da giorni sta facendo il giro del web. [...] La parentesi di Firenze è rimasta tale e anche a Verona il tedesco è rimasto in panchina, così ecco che tornano le voci di mercato. In Bundesliga c'è la fila per riportare in patria l'ex Borussia Dortmund nella prossima sessione di mercato. Il suo espatrio in Italia non è stato digerito e a rivelarlo è un'inchiesta della Bild, che parla di 8 squadre interessate al calciatore. Il giocatore un pensierino potrebbe farcelo, soprattutto se la sua avventura a Roma continua su questo andazzo. Discorso che potrebbe cambiare se in panchina ci sarà un cambio e per questo motivo Hummels sta temporeggiando prima di accettare la Germania.

(corsport)