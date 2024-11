Illusione Roma a Lione: giallorosse sconfitte 4-1

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Ko Roma a Lione. Vanno in vantaggio le capitoline poi le francesi in due minuti ribaltano il match: finisce 4-1. In gol Dragoni, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, e doppietta di Diani; nel finale Le Sommer e Renard hanno definitivamente chiuso la partita. Gara equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Bene le padrone di casa ma brave le giallorosse ad arginare un avversario di grande spessore. Solo nel finale il Lione è riuscito a dilagare. [...] La nota positiva in casa Roma riguarda i recuperi di Viens e Dragoni, entrate in campo nella ripresa dopo aver saltato gli ultimi impegni per infortunio. Le romaniste, nonostante la sconfitta, tornano dalla Francia con grande consapevolezza vista la prova messa in campo e la portata dell'avversario affrontato. Ora la classifica vede Renard e compagne già certe della qualificazione, seguono le capitoline e il Wolfsburg e chiudono le turche del Galatasaray. Il prossimo impegno europeo vedrà la Roma affrontare il Wolfsburg. Da oggi però testa al campionato: domenica ci sarà il Sassuolo. Le capitoline vogliono risalire la classifica, al momento sono al terzo posto insieme all'Inter, ma la vetta, occupata dalla Juventus, dista solo 5 punti. Dopo aver vinto due scudetti di fila, l'obiettivo adesso è tornare a contendersi il titolo. [...]