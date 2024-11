Il sorriso amaro di Dahl, al debutto in A

Nel marasma generale un piccolo raggio di felicità è entrato nella carriera di Samuel Dahl, terzino svedese classe 2003 prelevato in estate dal Djurgardens. Ieri ha esordito in Serie A nella domenica più turbolenta. Nelle scorse settimane Juric aveva fatto intendere che non era ancora pronto ma contro il Bologna ha provato anche questa carta. [...] Non ha giocato una partita indimenticabile ma almeno ha preso le misure con i compagni e con il campionato. Su di lui Ghisolfi ha investito una bella somma: 4,3 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita. [...]

(corsport)