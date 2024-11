IL PUNTO DEL VENERDÌ - ZAZZARONI: "Ranieri ci ha restituito la Roma" - VOCALELLI: "Si è rivisto un gruppo con la voglia di battersi"

La Roma si rialza in Europa League e ottiene un pareggio importante e meritato in casa del Tottenham, dopo una prestazione di impegno e sacrificio dal primo all'ultimo minuto. Così scrive Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport: "Ranieri ci ha restituito la Roma. Abbiamo rivisto una squadra, un'idea molto più che decente di calcio". Questo invece il pensiero di Guido D'Ubaldo: "Il pareggio di ieri sera all'Hotspur Stadium regala fiducia". Infine così scrive Alessandro Vocalelli sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Dopo mesi si è rivisto un gruppo con la voglia di battersi, di mantenere un equilibrio tattico e mentale di primo livello".

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri ci ha restituito la Roma. Abbiamo rivisto una squadra, un'idea molto più che decente di calcio. [...] Ho rivisto Dybala che ha messo la sua infinita qualità al servizio dei compagni. [...] Ho rivisto anche Hummels, che è partito malissimo, infilando la terza topica consecutiva [...] ma si è subito ripreso e, nonostante qualche giustificabile ritardo, ha saputo aggiungere personalità alla manovra, oltre a un gol importantissimo. Ho finalmente rivisto N'Dicka nei tre dietro, dove si muove in modo più naturale, e l'esperienza di Paredes in mezzo, al fianco dell'imprescindibile Koné. [...] Ho visto inoltre una traversa e tre reti della Roma annullate per fuorigioco, dei quali un paio millimetrici (tre anche i legni centrati dagli Spurs): significa che la squadra ha guardato avanti e, sfruttando soprattutto i vuoti sulla fascia sinistra degli inglesi, ha creato tanto. [...]

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] La Roma, capace di agguantare il 2-2 nel finale, ha dato sostanza anche numerica a una prestazione più che convincente. [...] Trasformata non solo nel carattere ma anche a livello strutturale, la Roma ha giocato in casa del Tottenham con un piglio che aveva smarrito. Dopo mesi si è rivisto un gruppo con la voglia di battersi, di mantenere un equilibrio tattico e mentale di primo livello. Capace di tenere testa a una squadra che pochi giorni fa si era presa la soddisfazione di segnare quattro gol al Manchester City. [...] La Roma ha risposto colpo su colpo, in una sfida che si è accesa nei continui rovesciamenti di campo e ha esaltato Koné, capace di prendersi la scena. [...] Si tratta adesso di dare continuità a quanto si è visto ieri sera, giocando con la stessa grinta anche in campionato. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Alla fine è venuto fuori il cuore della Roma. [...] La Roma è prima sprofondata sotto il peso dei suoi errori, soprattutto in difesa, poi si è rialzata. Ha sempre avuto la forza e il coraggio di restare in partita. Altri due gol annullati per fuorigioco, con Dovbyk uscito finalmente dalle tenebre. [...] La Roma ha bisogno dei suoi gol per salvare la stagione, ma giocando così non serve. Dovbyk ha bisogno di continui riferimenti, di palloni in profondità, di cross precisi dal fondo. [...] La Roma di Ranieri però ha mostrato evidenti progressi rispetto alla prima partita di Napoli, ha reagito, ha cercato il pareggio fino alla fine. E lo ha trovato nei minuti di recupero con Hummels, che si è scrollato di dosso le critiche delle sue prime uscite in giallorosso. [...] Ranieri sa che deve concentrare i suoi sforzi per raggiungere in fretta una posizione tranquilla in campionato. Ma il pareggio di ieri sera all'Hotspur Stadium regala fiducia. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Il processo di normalizzazione imposto da Ranieri, che ha preso i giallorossi alla vigilia del trittico Napoli-Tottenham-Atalanta, sembra iniziare a dare i suoi frutti. La Roma torna da Londra a testa alta con un pareggio imposto al fortissimo Tottenham che sei giorni fa aveva costetto Guardiola all'autolesionismo. [...] Ranieri ha fatto quello che bisognava: abbassare i toni, fare scelte chiare [...] e tranquillità trasmessa a giocatori che hanno qualità da vendere. [...] A Londra la Roma finisce in crescendo, cuore e orgoglio ritrovati e nemmeno il miracolo del portiere a tempo scaduto nega a Ranieri il giusto tributo. L'ha fatto un'altra volta. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Riappare la Roma contro il Tottenham: pari (2-2) nel recupero. De Rossi non ha fatto in tempo a utilizzarlo e Juric lo ha ignorato non ritenendolo pronto fisicamente. Ranieri, invece, sta dando spazio a Mats. [...] L'altra faccia di Hummels è in quel tap in decisivo sul sinistro di Angelino. Ranieri si augura che sia la giocata della svolta. Fino a questa sfida di Europa League, la sua prima stagionale, Mats in apnea. Irriconoscibile. [...] Due sconfitte in trasferta della Roma con il difensore in tilt. [...] Anche l'inizio del film del match di Londra è angosciante. Un errore dietro l'altro di Hummels, a cominciare dal fallo, entrando in ritardo su Sarr, per il rigore che Son trasforma. [...] Ma l'assalto giallorosso finisce bene come la prima notte da titolare di Hummels. Il tocco a porta vuota per recitare di nuovo da campione.