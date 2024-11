IL PUNTO DEL VENERDÌ - D'UBALDO: "Roma ridimensionata anche in campo internazionale" - VOCALELLI: "Durante la sosta bisognerà riordinare le idee"

La Roma non riesce a ritrovare la vittoria e il sorriso neanche in Europa League, pareggiando 1-1 in casa dei modesti belgi dell'Union Saint-Gilloise. "La Roma di Juric è ridimensionata anche in campo internazionale, oltre al tristissimo dodicesimo posto in serie A", scrive Guido D'Ubaldo sulle pagine del Corriere dello Sport. "Triste alla méta, anche a Bruxelles. E' la Roma di questi tempi che proprio non riesce a dare un senso alla sua stagione", scrive invece Ugo Trani. Quale soluzione adottare ora? Questo il pensiero di Tiziano Carmellini del Tempo: "Il ventilato arrivo del nuovo Ceo (stavolta italiano) che possa mettere mano al progetto complessivo".

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] La Roma non è andata oltre un triste pareggio in Belgio, contro un avversario tutt'altro che irresistibile. [...] I giallorossi hanno confermato tutti i loro problemi, chiudendo con un pareggio che complica il cammino. Già, perché la Roma - che nei pronostici è partita come una delle favorite assolute - sembra avviarsi verso gli spareggi, con appena cinque punti nelle prime quattro partite. [...] Non è bastato neppure passare in vantaggio, grazie a un'uscita avventurosa del portiere rivale, per portare a casa il risultato. [...] Ci sarà bisogno, durante la sosta, di riordinare le idee, di farsene venire di nuove e brillanti per riportare in linea di galleggiamento una barca che fa acqua da tutte le parti. [...]

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Io Ivan non lo capisco più, e detta così può anche far sorridere. Non capisco ad esempio perché, a pochi minuti dall'inizio della partita col St. Gilloise, parli di ricerca della positività sapendo di aver rinunciato (un'altra volta) a Dybala che la positività la esprime soltanto con la presenza. [...] La questione delle scelte è il punto centrale e alimenta perplessità e interrogativi: Juric sa bene di essere a tempo eppure si comporta come se si sentisse sicuro del posto e non in discussione. [...] Confesso che non capii neppure la formazione di Elfsborg, e lo scrissi, mi ha sorpreso quella di Verona. [...] Non capisco Ivan, infine, perché non nutro pregiudizi nei suoi confronti, e penso di essere tra i pochi in circolazione: lo considero un allenatore preparato e un uomo leale e diretto. Che sia davvero l'aria di Trigoria?

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma di Juric gira poco. Il pareggio contro i modesti belgi dell'Union Saint-Gilloise, decimi in classifica in campionato, arriva a tredici minuti dalla fine, dopo il gol del vantaggio firmato da Mancini. [...] La Roma di Juric è ridimensionata anche in campo internazionale, oltre al tristissimo dodicesimo posto in serie A. [...] Una squadra che non è riuscita a gestire il vantaggio, in una partita modesta e piena di errori. [...] I gol subiti nel finale cominciano ad essere tanti. Contro l'Athletic Bilbao si era fatta raggiungere all'Olimpico a 5 minuti dalla fine, nella partita di esordio in Europa League. Contro il Monza a 20' dalla fine, domenica scorsa a Verona il gol del 3-2 è stato realizzato all'88', ancora su calcio d'angolo, ancora di testa. [...] Quanto può durare questa situazione?

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Una parata di Svilar a tempo praticamente scaduto salva la Roma almeno dall'ennesima beffa. Ma il resto della serata giallorossa in Belgio, contro i modesti rivali dell'Union Saint Gilloise [...] era stato più o meno da dimenticare. Da salvare il gol di Mancini, un palo di Baldanzi e poco altro. [...] Serve una svolta, che continua a non arrivare: se non nel gioco, o nell'atteggiamento della squadra, almeno nella sua gestione. E invece nulla, bisogna aspettare ancora. Cosa? A questo punto la situazione sembra abbastanza chiara: il ventilato arrivo del nuovo Ceo (stavolta italiano) che possa mettere mano al progetto complessivo e che sia in grado di rimettere tutte le pedine giuste al posto giusto. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Triste alla méta, anche a Bruxelles. E' la Roma di questi tempi che proprio non riesce a dare un senso alla sua stagione. Dodicesima in campionato e appena cinque punti in quattro match di Europa League, competizione che l'aveva vista grande protagonista nelle ultime due edizioni. [...] La Roma - la conferma si è avuta nel viaggio in Belgio - continua a procedere a tentoni. E guardando la situazione dalla panchina di Juric, è ancora meglio dire che va avanti a tentativi che fin qui, però, sembrano proprio non garantire né gioco né risultati. [...] Ha scelto la soluzione del compromesso, scegliendo il mix tra giovani e senatori. Di sicuro non ha voluto scaricare i big, appoggiandosi a loro nel momento più complicato. [...] Il pari di Bruxelles vale poco o niente. Come il patto con il gruppo.