IL PUNTO DEL VENERDÌ - ZAZZARONI: "Dybala vede e fa cose che non sono permesse a tutti" - D'UBALDO: "Spesi 120 milioni e mancano un terzino destro e un centravanti"

La Roma torna al successo in campionato dopo più di un mese grazie al gol di Paulo Dybala che permette agli uomini di Juric di battere all'Olimpico il Torino di Vanoli. La Joya quindi torna decisiva nel ruolo di falso nove al centro dell'attacco, dato il forfait di Dovbyk: "Ha inseguito lo spazio, collegato i reparti, rincorso l'avversario meno che in passato e ha anche segnato il gol decisivo con un colpo da biliardo", scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Guido D'Ubaldo invece si concentra al tempo stesso sul mancato innesto sul mercato estivo di un vice di ruolo affidabile della punta ucraina: "In estate sono stati spesi 120 milioni e mancano ancora un terzino destro e un centravanti".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] In campo ho visto uno che gioca un calcio diverso dagli altri, ma dov'è la novità? Dybala vede e fa cose che non sono permesse a tutti. Ieri non s'è mosso da falso centravanti per sopperire in qualche modo all'assenza di Dovbyk: ha inseguito lo spazio, [...] collegato i reparti, rincorso l'avversario meno che in passato e ha anche segnato il gol decisivo con un colpo da biliardo in caduta e tante grazie a Linetty per l'assist. [...] Aggiungo che trovo ancora inspiegabili i fischi dell'Olimpico a Pellegrini e Cristante: se dipendono da una sorta di responsabilità attribuita ai due nell'esonero di De Rossi, posso garantire che la contestazione è fuori luogo. [...] Le cose che mi scoppiano dentro sono le solite domande per ora senza risposta: quand'è che i Friedkin torneranno a fare qualcosa di calcio? Di potabile? [...] Quando arriverà il nuovo amministratore delegato? E sarà italiano o preso con i punti Esselunga? [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Juric si salva azzeccando la mossa per colmare una delle più gravi lacune di mercato. Con il forfait di Dovbyk si è dovuto inventare Dybala centravanti, perché non ha un'altra punta all'altezza. [...] Senza Dovbyk, la Roma ha faticato a sviluppare la manovra offensiva perché quando gli esterni hanno provato a crossare in area sono stati palloni persi. In estate sono stati spesi 120 milioni e mancano ancora un terzino destro e un centravanti. [...] Juric ha vinto una partita complicatissima, giocata in un'atmosfera elettrica. L'hanno risolta un'invenzione di Dybala e la concentrazione che ha messo tutta la squadra. [...] La Roma non ha risolto i suoi problemi con la vittoria di ieri sera, ma questi tre punti possono aiutare a fare chiarezza, ad eliminare equivoci e veleni. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma riparte all'Olimpico. Vince viaggiando al minimo (1-0), senza centravanti - Dovbyk non è andato nemmeno in panchina - e con Dybala decisivo da falso nove. [...] Il vero paradosso della notte contro i granata è però l'improvviso obiettivo di Juric. [...] Titolari in mezzo al campo, cioè a formare la mediana che deve palleggiare e al tempo stesso proteggere, piazza Koné e Le Fée. [...] Visto il raccolto, è stato fondamentale per riaccendere la Roma. Ivan ha di fatto azzerato il centrocampo giallorosso. [...] Acquisti non in saldi: 18 i milioni spesi per Koné e 23 quelli per Le Fée. La fiducia per il tandem francese è stata totale. Non sono stati cambiati, rimanendo al loro posto anche quando sono entrati prima Pellegrini, dentro per Pisilli, e a seguire Cristante, in campo per Baldanzi, finiti più avanti. [...]

P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] Quando poi riconosciamo che il gioco offensivo del Milan malgrado le troppe sconfitte non sia malaccio, "vediamo" il lavoro in corso e i suoi frutti. Ciò che viceversa non si vede è il lavoro sulla difesa, perché al di là del valore non enorme dei singoli interpreti, è proprio il reparto a non trovare pace. [...] Inutile parlare di obiettivi, adesso: si ragiona gara per gara, [...] fino a Natale meglio non guardare la classifica. Faccia lo stesso la Roma, che vince grazie a uno svarione di Linetty ma è tutt'altro che uscita dalle sue tenebre. [...]