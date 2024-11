IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "Anche quest'anno si vincerà qualcosa l'anno prossimo" - D'UBALDO: "La Roma gioca da provinciale"

Momento buio per la Roma. I giallorossi non danno continuità alla striminzita vittoria contro il Torino e perde anche contro l'Hellas Verona che non vinceva da sei partite. Il futuro di Ivan Juric è ormai già scritto, ma le colpe non sono le sue. La squadra lo ha rigettato e forse si è messo in una situazione troppo grande per lui, e, ultimamente anche il croato ha dimostrato confusione. "La Roma gioca da provinciale. Anche i cambi alla fine della partita del Bentegodi dimostrano che l'allenatore croato ha cercato solo di portare a casa un punticino per tirare a campare" scrive Guido D'Ubaldo sulle colonne del quotidiano Il Corriere dello Sport. Tiziano Carmellini su Il Tempo mette l'accento su un'altra stagione che finirà senza trofei, nonostante le promesse dei Friedkin: "La stagione ormai è compromessa e anche quest'anno si vincerà qualcosa l'anno prossimo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Fatal Verona significa che quando al Bentegodi giochi la miglior partita della tua gestione, provi in tutti i modi a vincerla, non ti risparmi mai, vai sotto, recuperi non una ma due volte e continui ad attaccare a testa bassa per prendere i tre punti, alla fine esci battuto e sei costretto a spiegare il destino. Fatale è sempre il risultato, fatale l'effetto che produce. [...] Fatale è l'arbitro, fatalissimo il VAR che, almeno nelle intenzioni, non dovrebbe sbagliare. [...] Fatale, Verona, la sua Verona, può esserlo per Juric, al quale in questa occasione non riesco a rimproverare proprio nulla. Fatali sono i ritardi dei Friedkin che non hanno ancora trovato un amministratore in grado di affrontare l'emergenza. [...] Fatale è la sfiga: quando avresti bisogno di un pò di fortuna per tenere la barca in linea di galleggiamento, si aprono tre buchi nello scafo e rischi di affondare. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Cosa altro deve succedere per portare fine a questo stillicidio? La Roma cade anche a Verona, contro una squadra che nelle ultime sette partite ne aveva perse sei. Nelle ultime due stagioni la Roma era stata tra le squadre che riuscivano a sfruttare meglio le palle ferme. Adesso prende gol imbarazzanti sui calci d'angolo, anche se quello di Magnani è viziato da un evidentissimo fallo su Ndicka. [...] Non c'è un leader che in momenti come questo riesca a prendere per mano la squadra e tirarla fuori dai guai. Dall'inizio della stagione non lo è neppure Pellegrini. [...] La Roma gioca da provinciale. Anche i cambi alla fine della partita del Bentegodi dimostrano che l'allenatore croato ha cercato solo di portare a casa un punticino per tirare a campare. [...] La Roma non può giocare da provinciale. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

La fragilità della Roma, è ormai inequivocabile. Come squadra, nei singoli e nella guida tecnica. La classifica inquadra perfettamente la situazione del club giallorosso: undicesimo posto con 13 punti conquistati, zona salvezza più vicina di quella Champions. [...] I rinforzi attesi a lungo in questi due mesi e mezzo, sono però usciti di scena sul più bello. Perché i cambi hanno penalizzato la Roma [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Non è mai troppo tardi per tornare sui propri passi. Per cambiare idea e ammettere di avere commesso un errore: perché solo chi non lavora non sbaglia. La stagione ormai è compromessa e anche quest'anno si vincerà qualcosa l'anno prossimo. Intanto bisogna porre rimedio a una situazione che così com'è rischia di diventare ancora più pesante. Difficile capire cosa debba ancora succedere perché la proprietà intervenga per rimettere a posto le cose e trovare soluzioni idonee a una squadra come la Roma. Un gruppo che potenzialmente potrebbe giocare un gran calcio, ma che si scioglie come neve al sole anche contro le piccole. [...] È chiaro che con Juric gli effetti benefici sperati dopo il suo arrivo non si sono concretizzati. [...] Dopo quanto visto ieri a Verona serve un intervento deciso della proprietà che ha di fronte due strade: trovare un traghettatore o puntare subito su un allenatore di qualità. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] In drammatica controtendenza con gli anni '80 c'è invece la Roma, che all'epoca era una nobile da ritratto il Velazquez, mentre ora ci vorrebbe Pellizza da Volpedo per raffigurare l'appartenenza al Quarto Stato. Sbeffeggiata per l'ennesima volta da una decisione "VARgognosa" sul 2-1 del Verona. Con i senatori tutti in campo insieme, arriva la grottesca sconfitta in contropiede contro una delle squadre più deboli della A. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] A proposito di aria tossica, la Roma ha perso a Verona e Juric può rifare la valigia anche se sono i Friedkin a dover finire le loro vacanze romane.